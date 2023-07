Coole Beats, funkelnde Lichter in der Dunkelheit und heiße Stimmung am Tanzparkett: Das war das Krottendorfer Waldfest 2023. Das vom SV Krottendorf seit 2007 veranstaltete Waldfest lockte am Freitagabend über 800 Fans von Party, Sommer und Musik auf das kleine Waldstück in Regerstätten.