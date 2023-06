18 Jahre jung ist Sarah Schmidt erst und doch hat sich die Weizerin bereits international als Model etabliert. So wurde sie in Italien als Werbegesicht für L'Oreal gebucht, modelte in Mailand für die Modezeitschrift "Elle", nahm Werbejobs für Volkswagen an und war erst kürzlich in London, wo sie unter anderem für das Fashionweek-Label "Retromania London" vor der Kamera posierte.

Nun verschlug es die 1,84 Meter große Oststeirerin in die Wiener Hofburg. Beim "Dancer against cancer"-Ball, bei dem Spendengelder für Krebskranke gesammelt werden, präsentierte Schmidt gemeinsam ihren Agentur-Kolleginnen von "1st Place Models" die Mode von "Dali Oleschko Couture". Schmidt lief im pinken Klein - barfuß.

"Der Designer haben meine Schuhe nicht gefallen", erzählt die 18-Jährige. "Sie wollten offene, ich hab aber nur geschlossene Schuhe da gehabt." Ersatz gab es keinen, Schmidt trägt Größe 43, "das hat man nicht immer da", so das Weizer Model. "Die Designerin wollte, dass ich barfuß gehe." Viele Gäste bemerkten es nicht einmal, so Schmidt.

Besuch aus Hollywood

Unter ihnen befand sich auch Hollywood-Schauspielerin Brec Bassinger, die unter anderem bekannt ist aus "School of Rock" oder aus der Nickelodeon-Serie "Bella and the Bulldogs". Kurz vor dem Auftritt habe sie erst erfahren, dass auch Gäste aus Hollywood hier seien, erzählt die 18-Jährige. Das steigerte die Aufregung natürlich.

Sarah Schmidt schaffte es auf das Cover des "Vienna Dreams"-Magazins © Andreas Novotny/Vienna Dreams Magazine

Fünf Jobs in sechs Tagen

Der Auftritt in der Hofburg war jedoch nur ein Job von insgesamt fünf, die Schmidt innerhalb von sechs Tagen in Wien absolvierte. Ein weiteres Highlight war die Präsentation des Wiener Modemagazins "Vienna Dreams", dessen Cover sie schmückt. "Ich war überrascht, dass sie mich ausgesucht haben", zeigt sich die 18-Jährige bescheiden, obwohl sie bereits in der Vergangenheit als Covermodel auf dem "Elegant Kids"-Magazin zu sehen war.

Im Rahmen der Magazin-Präsentation war Schmidt auch bei Modeshows von Creatif Paris und der Fashionweek-Designerin Katharina Tutic zu sehen. Weitere Auftritte stehen bevor. "Ich darf noch nicht zu viel verraten, aber wenn es klappt, dann fliege ich im Sommer sehr, sehr weit weg."