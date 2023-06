Fast wäre Melissa Trolp aus St. Marein bei Graz in der Backstube gelandet - zumindest, wenn es nach ihrer Mutter gegangen wäre. "Sie wollte, dass ich Konditorin werde", sagt die 19-Jährige. Die Liebe zum Backen ist definitiv da, aber von ihren Backkünsten profitieren jetzt die Kollegen aus der Tischlerei Hasenburger in St. Margarethen an der Raab. Hier lernt die 19-Jährige den Beruf Tischlerin und bewies ihr Können erst kürzlich in der Berufsschule Fürstenfeld beim Landeslehrlings-Wettbewerb der Tischler und Holzgestalter. Dort erreichte sie den ersten Platz unter allen Teilnehmenden aus dem ersten Lehrjahr. Um daran teilzunehmen, galt es zuerst, sich in vier Turnusbewerben zu qualifizieren.