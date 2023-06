Wer am 24. Juni besonders viele rote Hosen und Jacken durch Weiz wieseln sieht, sollte nicht in Panik geraten: Der Ernstfall ist nicht eingetreten – er wird an diesem Tag allerdings geprobt. Rund 700 Jugendliche im Alter zwischen zehn und 17 Jahren haben sich beim Landesjugendbewerb des Österreichischen Roten Kreuz angemeldet. Seit 2004 wird dieser heuer erstmalig wieder in Weiz ausgetragen.