Weizer mieteten sich die Grazer Gruabn und nahmen Podcast auf

In ihrem Podcast "Spielfrei" widmen sich Stefan Adelmann und Alexander Stegisch verschiedenen Themen rund um den Fußball. Für ihre 100. Folge kehrten sie nun an den Ort zurück, an dem ihre Leidenschaft für das runde Leder begann.