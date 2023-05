Ein recht dreister Fahrraddieb ist der Polizei am Freitagabend in Gleisdorf die Falle getappt. Der 57-Jährige steht im Verdacht, bereits mehrere hochpreisige E-Bikes in ein und demselben Geschäft gestohlen zu haben – und zwar immer nach demselben Muster: In einem unbeobachteten Moment nimmt er das E-Bike aus dem Ständer, steigt auf und fährt einfach aus dem Geschäft.

Dieses Mal ging sein Plan aber nicht auf, reagierten die Angestellten am Freitag doch schnell und alarmierten die Polizei. "Durch die sehr exakte Personenbeschreibung und die auffallenden Farben des E-Bikes konnte der Mann schnell gefunden werden", informiert Pressesprecher Fritz Grundnig. Der 57-Jährige wurde nur wenige Hundert Meter vom Tatort im Gleisdorfer Ortsgebiet festgenommen.

Ermittlungen weiten sich nun aus

Als die Beamten die Identität des 57-Jährigen feststellen wollen, zeigte er ihnen einen vermutlich gestohlenen rumänischen Personalausweis. Die wahre Identität konnte allerdings zweifelsfrei geklärt werden, heißt es bei der Polizei weiter.

Zudem brachten die Ermittlungen zu Tage, dass der Rumäne im Verdacht steht, bereits Anfang März zwei weitere hochpreisige E-Bikes in diesem Fahrradgeschäft gestohlen zu haben. "Die Kollegen erheben nun, ob er auch für andere Diebstähle dieser Art in ganz Österreich infrage kommt", erklärt Grundnig.

Der Tatverdächtige verweigerte sämtliche Aussagen. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.