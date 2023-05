Auf ihren "Lorbeeren" will sich die Pâtissier des Jahres 2023 nicht ausruhen

Ihre Karriere startete die Jaimy Reisinger unter anderem in der Weizer Konditorei Schwindhackl. Jetzt wurde die 23-Jährige vom "Rolling Pin“ zur Pâtissier des Jahres gekürt. Ende Juni gibt sie in ihrem "Stammlokal" Artis in Graz ein Dessert-Event.