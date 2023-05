Es waren zu wenige. Nur 60 Fußgängerinnen und Fußgänger querten pro Tag die B 68 Feldbacher Straße in Gleisdorf. Das ergab die Fußgängerzählung, die durch die Stadtgemeinde in den vergangenen Monaten durchgeführt worden war. Anrainer hatten ja im Jänner an der Kreuzung Kohlbachersiedlung und Business Center einen zusätzlichen Zebrastreifen gefordert.