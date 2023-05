Elf Jahre lang war Obstbauer Simon aus Reichendorf bei Pischelsdorf mit seiner Ex-Freundin in einer Beziehung. Nach der Trennung ist der 33-Jährige nun bereit für eine neue Partnerin. Und die möchte er bei der ATV-Sendung "Bauer sucht Frau" finden.

Ab 31. Mai startet die Jubiläumsstaffel, in der die Bäuerinnen und Bauern der 20. Staffel vorgestellt werden. Eine Steirerin und vier Steirer sind vertreten - Simon ist einer von ihnen.

Am 31. Mai strahlt ATV die erste Folge aus, in der Simon sich vorstellt © ERNST KAINERSTORFER

Spontan beworben

Wichtig bei einer Frau ist dem 33-Jährigen "eine gute Ausstrahlung, ein liebes Lachen und sportliches Aussehen. Eine ganz Normale einfach", sagt er und lacht. Auch humorvoll, unternehmungslustig und spontan sollte seine Herzdame sein. Genau wie er selbst.

Beim Fortgehen Anfang April kam ihm zum ersten Mal die Idee, sich bei der Sendung zu bewerben. "Ein Bekannter hat mich angeredet, der auch schon mal dabei war", erinnert sich Simon. "Ich hab die Sendung immer angeschaut und mir gedacht, es wäre lustig, mitzumachen, jetzt, wo ich single bin." Gerade noch rechtzeitig zur Bewerbungsfrist hat er sich angemeldet. "Ich war der letzte Bewerber."

Simon baut an seinem Bio-Obsthof hauptsächlich Äpfel an © ERNST KAINERSTORFER

Keine Arbeitskraft gesucht

Beim Maibaum Aufstellen kam dann die Zusage und drei Tage später besuchte das Filmteam Simon schon auf seinem Bio-Obsthof. "Wir bauen hauptsächlich Äpfel an, aber auch Birnen und Zwetschken."

Gemeinsam mit seinem Vater führt er den Betrieb; Hilfe von seiner Zukünftigen am Hof erwartet er sich nicht. Simon wünscht sich nur, dass sie mit beiden Beinen im Leben steht, einen Job hat und "zu jung darf sie nicht sein." Zwischen 26 und 33 Jahre wäre perfekt für den Obstbauern, der sehr tierlieb ist. "Ich hab zwei Katzen und eine Schildkröte, den Ludwig. Ich hab ihn zu meinem zwölften Geburtstag bekommen."

Simon ist sehr unternehmungslustig und aufgeweckt © Nicole Stranzl

Urlaub am Hof

In seiner Freizeit spielt Simon gern Tennis, geht wandern, fischen oder Eisstockschießen. "Ich bin aber sehr anpassungsfähig und kein schüchterner Typ", so der 33-Jährige, der gern verreist. Sowohl für Städtetrips als auch für Partyurlaube ist er zu haben. Und am wichtigsten: Einmal im Jahr Entspannungsurlaub am Meer.

Urlaub sollen auch die Hofwochen, die ab September ausgestrahlt werden, für die Anwärterinnen sein. "Die Frauen müssen bei mir nicht arbeiten", sagt Simon, der schon einige Ideen gesammelt hat. "Die darf ich aber noch nicht verraten", fügt er mit einem Schmunzeln hinzu.