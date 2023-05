Okay, das Wetter im bisherigen Mai war heuer wirklich nicht berauschend. Also ist es auch kein Fehler, dass der Mai als beliebtester Hochzeits-Monat offenbar abgedankt hat – zumindest wenn es nach Dietmar Maitz geht. Er ist seit knapp 20 Jahren Standesbeamter in Weiz und hat da nach eigenen Angaben rund 1000 Paare getraut.