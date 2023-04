Ein Tankstellenräuber hat gleich zweimal hintereinander zugeschlagen. Den Tatzusammenhang konnten Ermittler nach dem gestrigen Raubversuch am Freitag feststellen. Gegen 21.40 Uhr betrat der Mann mit schwarzem Tuch vor dem Mund eine Weizer Tankstelle. Zu diesem Zeitpunkt waren zwei Angestellte anwesend. Der Mann ging erst zum Kühlschrank und entnahm dort eine Bierflasche. Als er zum Bezahlen zur Kasse vorging, zog er am Pult plötzlich eine Pistole und bedrohte die Kassiererin. Er forderte sie zur Herausgabe von Bargeld auf und legte gleichzeitig einen mitgebrachten Stoffsack auf das Kassenpult. Der Täter steckte das Bargeld, die Bierflasche und seine Pistole in den Stoffsack und flüchtete zu Fuß.

Raub in Grazer Tankstelle hängt zusammen

Das soll nicht seine erste Tat gewesen sein. Laut Polizei besteht ein Tatzusammenhang zu einem weiteren Tankstellenraub in Graz. Dieser ereignete sich am Vortag, am Donnerstag, gegen 22 Uhr. Die Tatabfolge stimmt überein. Auch die Tankstelle im Bezirk Graz-Ries betrat der Verdächtige mit einem schwarzen Tuch vor dem Mund, ging zu einem Verkaufsregal und zückte beim Kassenpult plötzlich eine Waffe. Mit vorgehaltener Pistole forderte er die 21-jährige Mitarbeiterin zur Herausgabe von Bargeld auf. Der Mann flüchtete mit dem Diebesgut. Bei beiden Vorfällen wurde niemand verletzt. Die Mitarbeiter der Weizer Tankstelle erlitten einen Schock und mussten psychologisch betreut werden. Der Täter ist nach wie vor auf der Flucht.

Hinweise an die Polizei

Der Mann hat eine schlanke Statur, war zwischen 20 und 50 Jahre alt, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und sprach Deutsch, ohne erkennbaren ausländischen Akzent. Er trug eine graue Kapuzenjacke mit schwarzen Einsätzen, eine schwarze Jogginghose, graue Handschuhe und schwarze Schuhe mit weißen Sohlenrändern. Der Täter war mit einem schwarzen Tuch, das er über Mund und Nase hochzog, maskiert.