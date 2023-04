Auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in Birkfeld (Bezirk Weiz) war eine 30-Jährige mit ihrem Sohn (5) am Dienstagvormittag im Traktor unterwegs. In einem unbeobachteten Moment öffnete der Bub die Türe des Führerhauses - auf der leicht abschüssigen Wiese verlor das Kind den Halt und stürzte aus dem tonnenschweren Fahrzeug.

Bevor die Mutter reagieren konnte, wurde der Bub von einem Hinterrad überrollt. Angehörige eilten zur Hilfe und alarmierten die Rettung. Nach der Erstversorgung wurde der Bub mit dem Rettungshubschrauber C16 nach Graz auf die LKH Uniklinik geflogen. Der Fünfjährige soll laut Polizei mit (vergleichsweise) leichten Verletzungen davongekommen sein.

Auf Klinik wollte man das so nicht bestätigen: Der Zustand des Buben sei stabil, er wurde stationär aufgenommen (und muss nicht auf der Intensivstation behandelt werden).