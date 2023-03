Eilig hatte es der Gemeinderat bei der Sitzung am 30. März, denn zum Abschied von Herbert Pregartner wartete im Anschluss ein gemeinsames Essen. 24 Jahre lang war er als Bürgermeister (ÖVP) von St. Ruprecht/Raab tätig, nun übergibt er an Vizebürgermeister Franz Nöhrer. Wer dessen Nachfolge antritt, ist noch unklar. "Es wäre höchste Zeit, dass man sagt, wer es ist", zeigt sich der zweite Vizebürgermeister Thomas Matzer (SÖG) neugierig und bietet sich selbst an. "Wenn mich die ÖVP einstimmig wählen würde, würde ich diese Wahl natürlich annehmen", meint er verschmitzt.