"Alles in allem dürfen wir sehr zufrieden sein", freut sich Ingo Reisinger, Referent für Finanzen (SPÖ) bei der Präsentation des Rechnungsabschlusses 2022, welcher bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend einstimmig beschlossen wurde. Trotz "vorsichtiger Budgetierung" sind die Ertragsanteile gestiegen, was "die Wirtschaftslage widerspiegelt", so Reisinger. "Die stabile Ausstattung der Kommunalsteuer ist erfreulich, sie zeigt, dass wir sehr gut durchs Jahr 2022 gekommen sind und sie zeigt die Stärke der Stadt. Wir sind nicht nur auf Sparflamme unterwegs, wir investieren in viele Projekte."