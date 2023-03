Samstagabend ist in Weiz mitten am Hauptplatz ein Unfall passiert: Ein 43-jähriger Fußgänger wurde dabei von einem Pkw erfasst und erlitt schwere Verletzungen.

Ein Verkehrsunfall hat sich Samstagabend gegen 21 Uhr am Weizer Hauptplatz ereignet: Ein 73-jähriger Wiener fuhr mit seinem Pkw über den Hauptplatz in Weiz in Richtung Süden, wie er der Polizei gegenüber angab, sah er aber nicht, dass ein Mann den Schutzweg überquerte.

Es kam zur Kollision: Der 43-jährige Weizer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde zur ersten Abklärung ins LKH Weiz und in weiterer Folge ins LKH Graz gebracht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden, der Autolenker blieb unverletzt.