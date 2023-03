Am Samstagvormittag, dem 11. März, kam ein Skifahrer im Skigebiet Hauereck zu Sturz und verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Der 25-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld nahm an einem Skirennen teil. Als er gegen 10:15 Uhr auf der Piste talwärts fuhr, ereignet sich der Sturz. Er wurde ins LKH Bruck an der Mur gebracht.