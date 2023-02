In der Zeit zwischen 16. und 18. Februar 2023 verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang zu zwei Kellerabteilen einer Wohnhausanlage in Gleisdorf. Aus den beiden Abteilen wurden insgesamt drei E-Bikes und ein Rennrad gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über Zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes laufen. Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Gleisdorf (059-133 6264 100) sind erbeten.