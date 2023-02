"Es begann im Auergraben, in der alten Mühle. Dort, wo dann die Diskothek war", erzählt Hermine Sackl. Damals war die ehemalige Direktorin des Borg Birkfeld schon Gemeinderätin. Nach dem schweren Unfall in Waisenegg war sie eine der Initiatorinnen für den ersten Jugendraum in Birkfeld. Vier Jugendliche waren damals tödlich verunglückt.