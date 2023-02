Einkaufen mit Esel oder verlieben auf der Kutsche – diese Erlebnisse gibt es bereits im Rahmen der sogenannten "Slow Trips" in der Oststeiermark. 30 neue Angebote will die Erlebnisregion Oststeiermark jetzt generieren – innerhalb der nächsten zwei Jahre. Am Mittwochabend fand die Auftaktveranstaltung statt, bei der Projektmanagerin Barbara Stumpf in Weiz vor rund 15 interessierten Unternehmerinnen und Unternehmern die Idee vorstellte.