Einbahnring. Beim Gleisdorfer Einbahnring geht es in die Verlängerung. Nach der Grazer Straße und der Neugasse geht es ab dem zweiten Quartal 2023 in der Schillerstraße ans Eingemachte. 500.000 Euro sind für diesen Abschnitt budgetiert, 70 Prozent fördern Bund und Land. Bevor die Oberfläche mit Asphaltdecke, Rad- und Fußwegen und Parkplätzen in Angriff genommen wird, geht es in den Untergrund: Leitungen für Fernwärme, Strom, Wasser und Glasfaser werden ausgebaut bzw. erneuert. "Alles in allem wird das wieder eine große Baustelle. Wir werden uns bemühen, dass die Bauarbeiten möglichst zügig erfolgen", sagt Bürgermeister Christoph Stark.