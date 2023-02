26,6 Hektar - so groß ist die Freifläche, die im Sachprogramm Erneuerbare Energie des Landes Steiermark für den Bezirk Weiz als Vorrangzone für den Photovoltaikausbau vorgesehen ist. Alle Flächen finden sich in der Gemeinde Hofstätten an der Raab. Die ausgewiesene Fläche sei "besonders geeignet, um sie rasch und effizient für Photovoltaik-Anlagen zu nutzen", heißt es seitens des Landes Steiermark.