Sind die Weichen zur 180 Grad-Wendung im Falle des Gleisdorfer ÖWG-Waldes am oberen Ende der Schießstattgasse gestellt? Die Bürgerinitiative "Wake Up" meint ja. In der vergangenen Gemeinderatssitzung beschloss der Gleisdorfer Gemeinderat in einem Dringlichkeitsantrag, das Grundstück zu kaufen, sofern die Bürgerinitiative "Wake Up" das Geld dafür auftreibt. Diese will statt Wohnungen das 12.000 Quadratmeter-Grundstück als Wald erhalten.