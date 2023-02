Während im Forum Kloster tagsüber noch die Abbauarbeiten nach den Gleisdorfer Faschingsshows durchgeführt wurden, wurde es am Abend wieder ernst: Eine Gemeinderatssondersitzung stand auf dem Programm. Diese war nötig geworden, weil man das Budget in der Dezembersitzung wegen eines satten Abgangs von mehr als einer Million Euro nicht beschlossen hatte und in eine zweite Runde ging.