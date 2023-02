Neu formiert hat sich der Vorstand der Landjugend des Bezirks Weiz. Sieben neue Mitglieder stellten sich der Wahl und wurden in den Bezirksvorstand aufgenommen. Zur neuen Leiterin wurde Christina Hochegger von der Landjugend Krottendorf-Thannhausen-Naas (KTN) gewählt. "Ich freue mich sehr", sagt Hochegger, die seit 2016 Mitglied in der Landjugend ist. Die 22-Jährige, die hauptberuflich als Sozialbetreuerin für Familien bei der Caritas arbeitet, stammt von einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb in Thannhausen. Seit 2016 ist sie Mitglied der Landjugend, zwei Jahren lang war sie als Schriftführerin im Bezirksvorstand aktiv.