Straßensanierung und Instandhaltung. Mehrere Gebäude sollen heuer von Öl auf Pelletheizung umgestellt werden, darunter das Rüsthaus in Plenzengreith sowie ein Wohngebäude in Arzberg. Auch Straßensanierungen stehen auf der Agenda, die größte betrifft die Buchbergstraße und soll in Etappen erfolgen. "Baustart wird entweder im Herbst 2023 oder spätestens im Frühjahr nächsten Jahres sein", erzählt Bürgermeisterin Eva Karrer (SPÖ).