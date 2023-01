Kindergarten und -krippe. Rund 8,1 Millionen Euro wurden insgesamt in den Bau des neuen Kindergartens und der neuen Kinderkrippe investiert. In drei Wochen soll der Rohbau fertig sein, die Wände für Erd- und Obergeschoß stehen schon, so Bürgermeister Otmar Hiebaum. "Fensterbauer, Schlosser, Elektriker, Installateure und die Baufirma arbeiten schon jetzt." Ab Herbst soll der Neubau dann fünf Kindergarten- und drei Kinderkrippengruppen Platz bieten.