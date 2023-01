"Es wird ein vielfältiger Abend und es wird vielleicht ein bisschen laut", sagt Michael Schmuck von der Jungen Stadt Weiz und meint damit das Konzert am kommenden Samstag im Volkshaus Weiz. Vier Bands präsentieren bei "Wall of Sound" Punk-Musik in unterschiedlichsten Variationen. "In diesem Genre hat es in Weiz lange nichts mehr gegeben. Wir wollen das Angebot erweitern und möglichst divers gestalten und wir hoffen, dass viel los sein wird", so Schmuck.