Zwei Einbruchsdiebstähle beschäftigen gerade die Polizei in Gleisdorf. Beide Einbrüche passierten am Donnerstag, 19. Jänner, der erste in der Moosgrabenstraße in Gleisdorf. Der unbekannte Täter kletterte über einen Zaun und gelangte so auf die Hinterseite des Wohnhauses. Dort brach er das Schlafzimmerfenster auf und kam so in das Innere des Objektes.