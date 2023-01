Aufgebracht. So lässt sich der Angeklagte in einem Wort wohl am besten beschreiben. Er sieht ganz und gar nicht ein, weswegen er vor Gericht sitzt. Bereits bei der Belehrung unterbricht er den Richter. "Ich weiß, dass ich Rechte hab." Deswegen werde das alles hier "ein Nachspiel haben". Diesen Satz wird er nicht müde auszusprechen, ganze fünfmal fällt er während der Verhandlung.