Hofstätten an der Raab

Die Projekte in Wünschendorf ziehen sich noch

Die Photovoltaikanlage am Parkplatz in Wünschendorf spießt sich wegen eines Rechtsstreits, die Errichtung der Umfahrung wegen der hohen Kosten. In der Volksschule Hofstätten soll es einen kleinen Umbau geben.