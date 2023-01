Sesselrücken in der Gemeindestube von St. Kathrein am Offenegg: Bürgermeister Thomas Derler (ÖVP) geht mit Anfang April in Polit-Pension. Der Grund? „Ich bin nun 57 Jahre alt und seit 16 Jahren Bürgermeister, irgendwann muss man es auch gut sein lassen“, sagt Derler, dessen kommunalpolitische Karriere im Jahr 1995 als ÖVP-Gemeinderat begann. 2000 wurde er zum Gemeindekassier, 2005 Vizebürgermeister, seit 2007 übt er das Bürgermeisteramt aus.