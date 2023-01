"Vorne an der Motorhaube hat es schon gebrannt, als ich ihn aus dem Auto gezogen habe", erzählt Alois Neuhold. Der 8. Jänner wird dem 58-Jährigen wohl ewig in Erinnerung bleiben, denn am Sonntagabend wurde der Unterrettenbacher vermutlich zum Lebensretter - und das nur wenige Wochen, nachdem er in seiner Firma einen Erste-Hilfe-Kurs besucht hatte.