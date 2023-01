Opfer eines Diebstahls wurde am Freitagabend, dem 6. Jänner, ein Mann in Passail. Dabei hielt das Opfer die beiden Täter gegen 18 Uhr so lange fest, bis die Polizei eintraf. Die Streifen der Polizeiinspektionen Anger und Passail konnten nach dem Eintreffen das für die Tat verwendete Fahrzeug durchsuchen und insgesamt 13 Autobatterien sicherstellen.

Die beiden bereits vorbestraften männlichen Täter aus Ungarn, 46 und 63 Jahre alt, wurden von den Streifen unter Beiziehung eines Dolmetschers auf der Polizeiinspektion Weiz vernommen. Neben einer strafrechtlichen Anzeige an die Staatsanwaltschaft Graz werden sie auch wegen Übertretungen nach dem Abfallwirtschaftsgesetz an die zuständige Behörde angezeigt.