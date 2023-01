Plan und Areal stehen, nur die Budgetierung nicht. Die Rede ist vom neuen Skaterpark in Gleisdorf. Nachdem der alte Park (gegenüber der Jet-Tankstelle) bereits in die Jahre gekommen ist, wurde ein neues Konzept am Areal hinter dem Gleisdorfer Fußballstadion (neben der Hundewiese) erarbeitet.