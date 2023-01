Ganz knapp hat sich Johanna den Spitzenplatz bei den beliebtesten Babynamen in der Region im Jahr 2022 geholt. 195 Neugeborene lachten im abgelaufenen Jahr von den Babyseiten der Weizer Regionalausgabe der Kleinen Zeitung. Darunter 91 Mädchen und 104 Buben. Ein leichter Anstieg also gegenüber dem Jahr 2021, in dem wir 188 Fotos für unsere Babyseiten erhalten hatten.