Während die einen Geschäfte nach den Feiertagen wieder in den Normalbetrieb finden, herrscht in anderen Betrieben ein regelrechter Umtauschmarathon. "Ganz wild, war es die ersten drei Tage nach Weihnachten", zieht Cornelia Gerstl, Filialleiterin vom Modehaus Roth in Gleisdorf Bilanz. Bis zu 30 Umtausche verzeichnete sie pro Tag.