Dieser Löschmeister brennt für seine Riesenkerzen aus Altwachs

Alte Wachsreste - davon kann Ferdinand Sieler nicht genug bekommen. In hunderten Arbeitsstunden fertigt der Pensionist aus Rohrbach am Kulm Kerzen in Lebensgröße. Sein heuriges Werk wiegt 147 Kilo und ist 2,9 Meter hoch.