"Das erste Jahr mit unserem Sohn"

"Wir freuen uns auf ein gemeinsames Jahr mit unserem Sohn", erzählen Simone Scheiner-Posch und Harald Posch aus Kaltenbrunn. Der kleine Georg ist im Oktober 2022 auf die Welt gekommen. "Es ist so spannend, wie er wächst, sich entwickelt und die Welt um sich entdeckt", berichten die glücklichen Eltern. Viele Kleinigkeiten im Alltag bekommen wieder eine neue Bedeutung: der erste Schnee, das erste Faschingskostüm, die Taufe, das erste gemeinsame Osterfest mit dem Osterhasen, das erste Mal im Schwimmbad, Krabbeln, die ersten Schritte. "Gerade in den ersten Monaten passiert so viel, darauf freuen wir uns", erzählt das Paar.