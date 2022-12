Minus 20 Prozent auf alles: Aktuell läuft im Johann-Drogeriemarkt in Ratten ein Totalabverkauf. Am 31. Jänner 2023 schließt das Geschäft. Der Grund? "Wir haben keinen geeigneten Nachfolger gefunden", sagt Inhaber Johann Gesslbauer. Ihm gehört das Gebäude im Kirchenviertel, in dem nicht nur der Drogeriemarkt, sondern auch ein Friseur und Wohnungen untergebracht sind. Nach dem "Aus" für den Drogeriemarkt Daily (Schlecker) haben er und seine Frau den Markt seit 2014 in Eigenregie mit zwei Mitarbeiterinnen weitergeführt.