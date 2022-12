Eigentlich hätten schon im April dieses Jahres die Zufahrtswege und Stellflächen für die Kräne auf dem Gruberkogel in der Gemeinde Rettenegg entstehen sollen. 2023 hätten die neun geplanten Windräder auch schon Strom für 25.000 Haushalte liefern sollen. Passiert ist bisher noch nichts, was vor allem an der Umweltorganisation "Alliance for Nature" (AFN) liegt. Diese hat gegen den Genehmigungsbescheid der steirischen Landesregierung Beschwerde eingelegt. Das Verfahren geht jetzt an die nächste Instanz, zum Bundesverwaltungsgericht.