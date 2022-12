Es ist eine sehr lange Menschenschlange, die sich am Donnerstag auf den Weizberg bewegt. Von allen Seiten sind Schülerinnen und Schüler unterwegs, schwer bepackt mit Kisten, Kartons und teilweise sehr skurrilen Fahrzeugen. Die Kinder und Jugendlichen sind auf Mission. Die komplette Adventzeit über haben sie Spenden für bedürftige Weizerinnen und Weizer gesammelt. Angefangen von Nudeln und Konservendosen bis hin zu Hygieneartikeln, Kaffee und Reis waren die Schülerinnen und Schüler selbst überrascht, wie viel sie den vergangenen Wochen zusammentragen konnten.

Maja Marterer und Laura Muggenauer von der HAK Weiz (5a) erzählen, warum sie bei der Aktion mitgemacht haben - mit dabei ist auch Ewald Nagl (links):



"Wir haben eine ganze Kiste voll mit Hygieneartikeln gesammelt", erzählt etwa ein Mädchen. Zwei Burschen präsentieren währenddessen ihren weihnachtlich dekorierten Kinderwagen - ebenfalls vollgepackt mit haltbaren Lebensmitteln. Die Schülerschaft der HAK hat kurzerhand eine Challenge aus der Aktion gemacht: "Wer das innovativste Fahrzeug hat, das die Spenden auf den Weizberg bringt", erzählt eine Schülerin. Neben einem Kinderwagen gibt es da auch Reisekoffer, Seifenkisten oder Sackkarren.

Insgesamt sammelten 40 Klassen aus vier Weizer Schulen (BG/BRG, HAK, Volksschule Weizberg und Musikmittelschule) Spenden. "Es waren ungefähr 400 Schülerinnen und Schüler da", erzählt Fery Berger von der Organisation "Way of Hope" und ist erfreut über die enorme Beteiligung. Die Spenden werden jetzt am Dachboden des Pfarrhofes gelagert, dann zu Paketen zusammengestellt und an die Bedürftigen verteilt.