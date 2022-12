An ihre Grenzen kommt die Gemeinde Birkfeld in der Wasserversorgung. Das berichtete Birkfelds Bürgermeister Oliver Felber bei der letzten Gemeinderatssitzung. Bereits im Sommer vergangenen Jahres musste die Bevölkerung zum Wassersparen aufgerufen werden. Im Jänner und Februar könnte sich das wiederholen. "Die Lage spitzt sich zu", so Felber. Ideen zur Sicherung der Versorgung seien in Ausarbeitung.

Plan A wäre die Erschließung einer neuen Quelle in Falkenstein. Durch diese wäre eine langfristige Versorgung der Marktgemeinde möglich. "Es gibt bereits positive Gespräche mit dem Quellenbesitzer", informiert Felber. Zu klären sei jetzt der Preis sowie die geologische und hydrologische Untersuchung und die wasserrechtliche Thematik. Kostenpunkt? 25.000 bis 30.000 Euro für die Untersuchungen und 12.000 Euro für den Sachverständigen im Wasserrecht, schätzt Felber.

Baustart im Herbst 2023?

Für die Wasserversorgung (inklusive Abwasser) sind 2023 168.000 Euro budgetiert. Beim Leitungsbau liege man allerdings im Millionenbereich. "Das müssten wir dann in einem Nachtragsvoranschlag verankern, um ins Starten zu kommen", betont Felber. Wenn alles nach Plan läuft, wäre ein Baustart eventuell im Herbst 2023 denkbar. "Bis die Wasserversorgung gesichert ist, wird es allerdings bis 2024 dauern", so Felber.

Und Plan B? Mehrere Quellen zusammenzufassen, um eine zweite Quellfassung zu installieren und somit eine gewisse Wassermenge als Überbrückungsmöglichkeit für die Versorgung zu lukrieren. "Eventuell gemeinsam mit der Wassergenossenschaft Piregg", so Felber.

Weiz Sozial übernimmt Jugendarbeit

Entwarnung gibt der Bürgermeister für Birkfelds Jugendarbeit. Die soll im kommenden Jahr im gleichen Ausmaß weitergehen, sprich zehn Stunden pro Woche, aber zu geringeren Kosten, so Felber. Einstimmig beschlossen wurde die Fortführung der Jugendarbeit durch Weiz Sozial. Die Kosten von 30.000 Euro pro Jahr könnten mit dem neuen Träger um die Hälfte reduziert werden. Ende Dezember endet ja der Vertrag mit Wiki und das Jugendhaus am Hauptplatz wird geschlossen. Wo sich künftig der neue Jugendraum finden wird, steht noch nicht fest.

Ausgaben für Sozialhilfe steigen massiv

Zwanzig Prozent mehr als im Vorjahr muss die Gemeinde Birkfeld 2023 für die Sozialhilfeausgaben berappen – nämlich 1,3 Millionen Euro. "Das sind rund zehn Prozent unseres Gesamtbudgets", bringt es Gemeindekassier Robert Reitbauer auf den Punkt. Genau so viel, nämlich rund 1,3 Millionen Euro, machen die Ausgaben für Schulen und Kindergärten der Marktgemeinde aus. Die Personalkosten schlagen sich mit 4,8 Millionen zu Buche.

Woher kommt jetzt aber das Geld?

Das meiste Geld kommt vom Bund durch die Ertragsanteile (rund 4,9 Millionen Euro), gefolgt von der Kommunalsteuer (1,1 Millionen Euro). Die Bedarfszuweisungen des Landes belaufen sich auf 1,07 Millionen Euro.

In welchen Bereichen wird investiert?

Von den rund 1,3 Millionen Euro fließt der Großteil in die Sanierung der Gemeindestraßen, nämlich 275.000 Euro. Zu wenig, findet die FPÖ. "Bis zur Gemeindefusion wurden pro Jahr ein bis eineinhalb Millionen Euro investiert. In Anbetracht des riesigen Straßennetzes sollte mehr zur Verfügung stehen", meint der zweite Vizebürgermeister Patrick Derler (FPÖ). Der Budgetvorschlag wurde mehrstimmig abgesegnet. Gegenstimmen gab es von der FPÖ.

Irene Lueger verabschiedete sich aus dem Birkfelder Gemeinderat © Veronika Teubl-Lafer

Irene Lueger scheidet aus Gemeinderat aus

Die letzte Gemeinderatssitzung war es für Irene Lueger (ÖVP), sie legt ihr Mandat aus privaten und gesundheitlichen Gründen zurück. "Wir hoffen natürlich, dass du uns im Hintergrund weiter erhalten bleibst", bedankte sich Bürgermeister Oliver Felber und überreichte einen Präsentkorb.