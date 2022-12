Am 31. Dezember endet nicht nur das alte Jahr, sondern auch die Ära des Lebensmittel-Nahversorgers Rosenberger in St. Ruprecht an der Raab. Bereits in den letzten Wochen hat die Information in der Marktgemeinde die Runde gemacht. Flugblätter mit "Minus 25 Prozent auf alles" ließen aufhorchen. "Ja, wir müssen den Lebensmittelmarkt leider schließen", bestätigt Geschäftsführer Heimo Manninger und fügt prompt hinzu: "Der Baumarkt bleibt aber weiter offen."