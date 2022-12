In Gutenberg-Stenzengreith soll es bald Fleisch und Milch per Knopfdruck geben

Neben der Raiffeisenbank in Gutenberg-Stenzengreith entsteht in einem alten Bauernhaus gerade ein Raum, mit 24-Stunden-Selbstbedienungsautomaten. In den ehemaligen Nahversorger könnte ein Coworking-Space entstehen.