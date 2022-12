Die besten Ideen werden aus der Not geboren, heißt es. In Egon Wolfs Fall war es aus dem Schmerz heraus. Vor rund eineinhalb Jahren blieb der Westernreiter aus Weiz mit dem Sporen, der an seinem Reitstiefel befestigt war, an einem Heusack hängen, fiel und verletzte sich eine Sehne im rechten Schultergelenk. "Ich war zu bequem, um ihn runter zu geben", sagt er heute über den Unfall. Dank seiner eigenen, patentierten Erfindung muss Wolf künftig keine Schnallen mehr öffnen und benötigt weder Sporenbügel noch -riemen.

Mittels Magnet wird der Sporen in einem Loch fixiert. Die Öffnung im Stiefelabsatz muss erst errichtet werden. Der Sporen lässt sich dann ohne Kraftanstrengung binnen Sekunden hinein- und wieder hinausziehen. Das ist sogar möglich, wenn man noch auf dem Pferd sitzt, so Wolf.

Weitere Vorteile? Der Stiefel wird nicht mehr beschädigt, wie es bei dem alten System der Fall war und der Halt ist um einiges besser. "Mit dem Riemen wackelt es auf und ab. Wenn man aber zudrückt, damit es besser hält, bekommt man mit der Zeit Fußweh", sagt der Pferdebesitzer, der vergangenes Jahr sogar Europameister im Westernreiten wurde.

Vier verschiedene Systeme hat er entwickelt, bis er zur Magnetlösung fand. Alle Systeme stehen mittlerweile durch das österreichische Patentamt unter "Prioritätenschutz". "Beim Patentamt hat man mir gesagt, dass ein Soldat 1886 schon mal die Idee dazu gehabt hat, so was zu machen. Es hat damals aber wegen der Halterung nicht funktioniert", erzählt Wolf. Der letzte Versuch ist 1902 verzeichnet. "Der Mann beim Patentamt war ganz überrascht, dass es so etwas noch nicht gibt."

Wolf haben bereits 30 bis 50 Anfragen ereilt. Als ehemaliger Schlossermeister ist es für ihn keine Schwierigkeit, die besagte Öffnung in den Stiefel einzubauen. "Das ist bei jedem Reitstiefel möglich. Einfach den Stiefel einsenden, Sporenlänge, Neigung und gewünschtes Sporenrad bekanntgeben und in zwei bis drei Wochen ist der Stiefel retour." Weil Wolf schon so viele Anfragen hat und bereits in Pension ist, sucht er nach Unternehmen, die seine Idee umsetzen wollen und das System bereits bei der Herstellung berücksichtigen.