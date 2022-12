Auch dieses Jahr hatte es in sich und war für die heimische Wirtschaft sehr fordernd. Ob Bio-Bauer, Klimaforscher, Brillendisgner, Geschäftsführerin eines Großbetriebes in der Obst- und Gemüsebranche oder Modehaus-Gigant – die Kandidatinnen und Kandidaten der Ost- und Südoststeiermark stellten sich den Krisen und freuen sich nun über Ihre Stimme in der Kategorie "Wirtschaft und Forschung".