Die Zeit läuft: Acht Minuten von der Bewerbung zum Traumjob

Zum ersten Mal ging in der Rosegger-Halle in Birkfeld das Lehrlings-Speed-Dating über die Bühne. 200 Schülerinnen und Schüler nutzten die Möglichkeit, um in acht Minuten ihren Traumjob zu finden.