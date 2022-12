Auf dem Vorplatz und in der Fahrzeughalle der örtlichen Feuerwehr war am vergangenen Sonntag – trotz Regenwetter – im wahrsten Sinne des Wortes "der Teufel los". Es ist schon Tradition, dass in Markt Hartmannsdorf ein Nikolomarkt organisiert wird. Nach einer coronabedingten Zwangspause fand endlich wieder ein Krampusumzug statt.