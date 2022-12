Diskussionsbedarf herrscht weiterhin in Sachen Gleisdorfer Grünraum. Seit April diesen Jahres wird darum mit Beteiligung der Bevölkerung von der Stadtgemeinde Gleisdorf und dem Grazer Raumplanungsbüro Interplan ein neues Sachbereichskonzept erarbeitet. Dabei handelt es sich um ein verpflichtendes Instrument, wie die Nutzung von Grün- und Freizeitraum zukünftig auszusehen hat und an das sich die Gemeinde in weiterer Folge zu halten hat. Insgesamt wurden fünf Themenfelder (Boden, Wasser, Stadtgrün, Netz und Freiraum) mit diversen Zielsetzungen und Strategien formuliert. Diese wurden bei der Abschlussveranstaltung im Forum Kloster allen Beteiligten präsentiert.