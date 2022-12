Normalerweise sind es ja die Krampusse, die bei ihren Hausbesuchen am 5. Dezember zum Aufwärmen mit dem einen oder anderen Stamperl versorgt werden. Heuer allerdings soll es anders herum sein. "Der Nikolaus bringt das Geschenk für die Kinder und die Krampusse ein kleines Stamperl für die Großen", sagt Michael Kristoferitsch und lacht. Der Birkfelder, der Hobby-Maskenschnitzer und selbst Mitglied der Brauchtumsgruppe "Birkenkramperl" ist, hat sich für den heurigen Krampustag etwas Besonderes einfallen lassen: das sogenannte "Kramperl-Stamperl". Im 2 cl-Fläschchen findet sich Jagerteelikör mit Zimtgeschmack. Die Idee stammt von Kristoferitsch selbst, produziert wird in einer Brennerei in Stubenberg.